Tre fratelli violentati per anni dal compagno della loro mamma a Torino | Non me ne sono mai accorta
Un uomo di 56 anni è a processo a Torino per violenza sessuale aggravata su tre figli della compagna, subita anche davanti alla madre, che non si era accorta di nulla. La vicenda è emersa quando la figlia maggiore, ormai all’università, ha denunciato gli abusi: palpeggiamenti e tentativi di rapporti sessuali, avvenuti in casa, in vacanza in barca e in montagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
