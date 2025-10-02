Tre fratelli violentati per anni dal compagno della loro mamma a Torino | Non me ne sono mai accorta

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 56 anni è a processo a Torino per violenza sessuale aggravata su tre figli della compagna, subita anche davanti alla madre, che non si era accorta di nulla. La vicenda è emersa quando la figlia maggiore, ormai all’università, ha denunciato gli abusi: palpeggiamenti e tentativi di rapporti sessuali, avvenuti in casa, in vacanza in barca e in montagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fratelli - violentati

tre fratelli violentati anniTre fratelli violentati per anni dal compagno della loro mamma a Torino: “Non me ne sono mai accorta” - Un uomo di 56 anni è a processo a Torino per violenza sessuale aggravata su tre figli della compagna, subita anche davanti alla madre, che non si era ... Secondo fanpage.it

Abusati per anni dal compagno della loro mamma: tre fratelli raccontano tutto, uomo accusato di violenza sessuale aggravata - Adesso, quest’uomo di 56 anni è accusato di violenza sessuale aggravata. Si legge su torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Fratelli Violentati Anni