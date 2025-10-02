Tre Bicchieri 2026 i migliori vini della Lombardia premiati dal Gambero Rosso

La Guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso fotografa una Lombardia del vino in forma smagliante. Franciacorta, Valtellina, Oltrepò e Valtènesi sono in cima alla classifica per numero di etichette premiate, ma non mancano gradite sorprese. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Tre Bicchieri 2026, i migliori vini della Lombardia premiati dal Gambero Rosso

In questa notizia si parla di: bicchieri - migliori

Tre Bicchieri 2026, i 24 migliori vini delle Marche premiati dal Gambero Rosso

Tre Bicchieri 2026, i migliori vini della Sicilia premiati dal Gambero Rosso

Tre Bicchieri 2026, i migliori vini della Liguria premiati dal Gambero Rosso

Tre Bicchieri 2026, i 16 migliori vini dell'Emilia-Romagna premiati dal Gambero Rosso - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/vino/degustazioni/tre-bicchieri-2026-migliori-vini-emilia-romagna/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source - X Vai su X

Siamo felici e orgogliosi di condividere con voi un nuovo importante successo per Madrevite: il nostro C'Osa 2023 - Trasimeno DOC, Gamay del Trasimeno Riserva - conquista anche quest'anno i Tre Bicchieri ed entra nel podio dei 18 migliori vini dell'U - facebook.com Vai su Facebook

Tre Bicchieri 2026, i 24 migliori vini delle Marche premiati dal Gambero Rosso - Le Marche sono in splendida forma con i Verdicchio a far la parte del leone, Castelli di Jesi e Matelica, tra conferme e novità, ma non mancano ottime prove anche da altre denominazioni (una è stata p ... Lo riporta gamberorosso.it

Tre Bicchieri 2026, i migliori vini del Friuli Venezia Giulia premiati dal Gambero Rosso - Dai grandi vini del Collio e dei Friuli Colli Orientali, in cima alla classifica per numero di etichette premiate (con i bianchi a far la parte del leone) alle altre denominazioni. Lo riporta gamberorosso.it