Tre auto a fuoco al Salario ipotesi corto circuito su vettura elettrica

Incendio al Salario. Alle 18 di giovedì 2 ottobre le fiamme hanno avvolto un'auto su via Guido d'Arezzo, all'incrocio con via Niccolò Paganini.Sul posto i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e la polizia locale. Nel rogo sono rimaste danneggiate altre due vetture in sosta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Tre auto a fuoco nella notte a Tortolì. Gli attentati sono avvenuti tutti in via Mazzini, prima traversa sulla sinistra di corso Umberto. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. Sugli episodi indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei.

Auto in un dirupo a Giovi in località Montena. I #vigilidelfuoco con l'elicottero AW139 recuperano e affidano ai sanitari un uomo, unico occupante del mezzo #Salerno #1ottobre

Tre auto a fuoco nella notte: il rogo danneggia anche gli edifici - Cause ancora da accertare Poco dopo le 3 della scorsa notte i Vigili del fuoco del locale distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in via Frau, a Porto d'Ascoli, per l'incendio che h ...

Notte di paura nel Barese: a fuoco tre auto. Si indaga - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari che hanno spento le fiamme sulla cui natura sono in corso ...