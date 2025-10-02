travolto sulle strisce mentre va al lavoro denunciato il pirata

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato identificato e denunciato, dalla Polizia di Stato, il conducente dell’auto responsabile dell’ investimento mortale del 44enne Marco Ioime, avvenuto a Castel Volturno (Caserta) nella giornata di lunedì. Ioime stava attraversando la statale Domiziana sulle strisce pedonali, in un punto in cui c’è anche un dosso installato per indurre gli automobilisti a rallentare la corsa, quando è stato preso in pieno dall’auto condotta da un uomo che lo ha sbalzato in aria di diversi metri proseguendo poi la sua corsa. Il 44enne si stava recando a lavoro. Ioime, sposato e padre di una bimba, è poi morto poche ore dopo per le ferite riportate nel violento impatto al Pineta Grande Hospital. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

