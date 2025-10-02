Una perturbazione di eccezionale intensità si è abbattuta ieri su Fano, trasformando la città in poche ore in un campo di battaglia contro acqua e fango. Secondo i rilevamenti della stazione meteorologica del liceo Torelli, sono caduti 66 millimetri di pioggia, con un picco di intensità di 120 millimetri all’ora, raffiche di vento fino a 32 kmh e una temperatura media di 17 gradi. Ma è andata ancora peggio secondo il Comune, che ha stimato oltre 76 millimetri di pioggia, ma che in ogni caso fotografano la violenza di un evento fuori dall’ordinario. Già dalle prime ore del mattino il traffico è andato in tilt: i sottopassi di via Anna Frank e via Papini sono stati chiusi per allagamenti, mentre a Monte Giove è stata interdetta una corsia della strada che conduce al Castello Country House per la presenza di detriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolti dal nubifragio-lampo. Strade chiuse e garage sott’acqua