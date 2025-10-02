Travolta e uccisa dal treno il ricordo di nonno Ettore per Giulia | Non c' è rabbia verso il suo fidanzato
È ancora tanto il dolore per la scomparsa di Giulia Valgimigli, la 25enne forlivese travolta e uccisa da un treno a Pinarella di Cervia, mentre si trovava nei pressi dei binari in compagnia del suo fidanzato. A lasciare un ricordo, dopo i pensieri del compagno e degli amici durante il funerale, è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Travolta e uccisa sulle strisce: slitta la sentenza per i due "pirati" della strada La studentessa Chiara Adorno stava tornando a casa con il fidanzato quando è stata investita. Era la sera del 7 novembre 2023.
Napoli, studentessa travolta e uccisa al Rettifilo: il 18enne negativo all'alcol test
Forlì in lutto per Giulia Valgimigli travolta dal treno a Pinarella di Cervia - Una scorciatoia imboccata lungo i binari è costata la vita a Giulia Valgimigli, 25 anni, originaria di Forlì. Secondo ravennawebtv.it
Chi era Giulia Valgimigli, la forlivese travolta dal treno a Pinarella: “Sempre sorridente” - Per lei uno striscione dei tifosi del Forlì calcio: “Ciao Giulia” ... Scrive ilrestodelcarlino.it