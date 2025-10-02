Travolta e uccisa dal treno il ricordo di nonno Ettore per Giulia | Non c' è rabbia verso il suo fidanzato

Forlitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora tanto il dolore per la scomparsa di Giulia Valgimigli, la 25enne forlivese travolta e uccisa da un treno a Pinarella di Cervia, mentre si trovava nei pressi dei binari in compagnia del suo fidanzato. A lasciare un ricordo, dopo i pensieri del compagno e degli amici durante il funerale, è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: travolta - uccisa

Diana travolta e uccisa a Calvagese, l’auto pirata portata dal carrozziere per riparare il danno

Bimba travolta e uccisa dal tir: “L’ho vista in sogno che giocava”. Un minuto di silenzio a scuola

Maria Teresa Camolese travolta e uccisa dall’escavatrice: è polemica sulla strettoia pericolosa

travolta uccisa treno ricordoForlì in lutto per Giulia Valgimigli travolta dal treno a Pinarella di Cervia - Una scorciatoia imboccata lungo i binari è costata la vita a Giulia Valgimigli, 25 anni, originaria di Forlì. Secondo ravennawebtv.it

travolta uccisa treno ricordoChi era Giulia Valgimigli, la forlivese travolta dal treno a Pinarella: “Sempre sorridente” -  Per lei uno striscione dei tifosi del Forlì calcio: “Ciao Giulia” ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Travolta Uccisa Treno Ricordo