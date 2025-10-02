Travolta e uccisa a Treviso 24enne messinese verso il rinvio a giudizio

Messinatoday.it | 2 ott 2025

La perizia non è "conclusiva" sulle patologie che avrebbero potuto causare un possibile svenimento al tempo dell'incidente e, soprattutto, sul fatto che il 24enne potrebbe aver nascosto le sue condizioni mediche alla commissione medica preposta al rilascio e al rinnovo della patente. Nei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

