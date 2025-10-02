Trasporto scolastico accordo Rimini-Santarcangelo per la zona di confine nella frazione di San Vito

Dopo la deliberazione analoga da parte della giunta di Rimini, anche la giunta di Santarcangelo ha approvato lo schema di accordo tra le due amministrazioni per garantire il servizio di trasporto scolastico ad alunni e alunne residenti al confine tra i due comuni, in particolare nella frazione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: trasporto - scolastico

Trasporto scolastico, cambiano le corse dell’autobus: si passa da quattro a tre linee

Montenero, la protesta dei genitori delle Carducci: "Lezioni al via ma senza trasporto scolastico, per noi gravi disagi"

Fossacesia, ecco quando aprono le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2025/2026

CHIUSURA BANDO ISCRIZIONI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO Si comunica che il limite per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico è fissato per il giorno GIOVEDI’ 9 OTTOBRE 2025. Le richieste pervenute oltre GIOVEDI’ 9 OTTOBRE 2025 verr - facebook.com Vai su Facebook

Anno scolastico, subito l'allarme trasporti: "Troppe soppressioni, studenti penalizzati" - Con l’avvio dell’anno scolastico, Fedeconsumatori Rimini ha raccolto numerose segnalazioni da parte di studenti e famiglie riguardo a disservizi nel trasporto pubblico locale. Come scrive altarimini.it

Rimini, TPL nel coas. Federconsumatori: “Segnalati disagi da studenti e famiglie” - Con l’avvio dell’anno scolastico, Fedeconsumatori Rimini ha raccolto numerose segnalazioni da parte di studenti e famiglie riguardanti criticità nel servizio ... Da chiamamicitta.it