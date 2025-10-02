Trasporto scolastico accordo Rimini-Santarcangelo per la zona di confine nella frazione di San Vito

Riminitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la deliberazione analoga da parte della giunta di Rimini, anche la giunta di Santarcangelo ha approvato lo schema di accordo tra le due amministrazioni per garantire il servizio di trasporto scolastico ad alunni e alunne residenti al confine tra i due comuni, in particolare nella frazione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

