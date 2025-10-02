Trasporto pubblico | Nuova Cusano al fianco dei cittadini per orari chiari e accessibili
Tempo di lettura: < 1 minuto I consiglieri comunali del gruppo di opposizione Nuova Cusano – Capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno protocollato, in data 01 ottobre 2025, una segnalazione al Sindaco di Cusano Mutri, Dott. Pietro Crocco, riguardante il servizio di trasporto pubblico gestito da Air Campania. “Molti cittadini, in particolare anziani e persone non avvezze all’uso degli strumenti digitali, hanno segnalato la difficoltà nel reperire con facilità gli orari delle corse degli autobus, oggi consultabili quasi esclusivamente online. Riteniamo fondamentale che tali informazioni siano rese disponibili in modo chiaro e accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
