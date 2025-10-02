La Legge 12 settembre 2025 numero 131 introduce un nuovo sgravio contributivo a beneficio dei datori di lavoro che concedono lo smart working ai dipendenti a tempo indeterminato under 41 che svolgono la prestazione a distanza in un comune montano con meno di 5.000 abitanti. La misura, in vigore dallo scorso 20 settembre, ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri abitati di piccole dimensioni e favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente. I dettagli dello sgravio, soggetto comunque a un massimale di importo annuo, sono demandati ad un decreto ministeriale di prossima emanazione. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Trasferimento e smart working nei Comuni montani, sgravi fino a 8mila euro. Le regole