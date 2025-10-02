Trapper casertano arrestato a Milano con 6 kg di droga

Il trapper 31enne Daytona KK - al secolo Michele Corvino di Casal di Principe - è stato arrestato dalla polizia a Milano per spaccio di droga. Durante un controllo gli agenti trovano sei chili di droga, tra hashish e marijuana.Secondo quanto riferito dai colleghi di MilanoToday, attorno alle 13. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: trapper - casertano

