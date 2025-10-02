“Noi viviamo tra la gente, nascondendoci in piena vista” La voce metallica di Optimus Prime rivelava la silenziosa amicizia che ha legato gli Autobot all’umanità, come veniva raccontato nel ciclo cinematografico dei cybertroniani. Una regola di vita che era già leggenda, per chi è cresciuto con la serie animata cult degli anni ’80. Un vero e proprio monumento della pop culture che ha suggestionato anche raffinati narratori, che ha reso i Transformers una presenza costante nel nostro immaginario. Non è un caso che nel momento di portare in Italia uno dei capitoli fondamentali dell’ Energon Universe, saldaPress abbia battezzato il primo volume di Transformers con un titolo che rende omaggio al mito degli Autobot: Robot in incognito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Transformers, nascosti in piena vista