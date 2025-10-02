Tragico incidente sull’Aurelia a Grosseto | tre morti e cinque feriti fra cui due bambini

GROSSETO – Incidente stradale tra un furgone ed un bus da nove posti con a bordo turisti stranieri. Un’immagine dell’intervento di ambulanze, vigili del fuoco ed elisoccorso (foto vigili del fuoco) Per cause in corso di accertamento da parte di Polizia stradale e carabinieri presenti sul posto, i due mezzi, entrambi in transito sulla corsia nord in direzione Livorno della Statale Aurelia al chilometri 191, sono entrati in collisione causando il ferimento di 5 persone, tra cui due bambini ed il decesso di tre adulti. L’intervento delle due squadre del comando di Grosseto e del funzionario di servizio intervenuti è valso all’estrazione dei feriti dai mezzi ed alla loro consegna al personale sanitario ed alla messa in sicurezza della zona oltre, purtroppo, all’estrazione delle persone decedute. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

