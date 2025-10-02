Tragico incidente sulla SS1 Aurelia | si conta più di un decesso

GROSSETO – Incidente stradale tra un furgone ed un bus 9 posti trasportante turisti stranieri. Per cause in corso di accertamento da parte di polizia stradale e carabinieri presenti sul posto, i due mezzi, entrambi in transito sulla corsia nord della SS1 aurelia al km 191, sono entrati in collisione causando il ferimento di 5 persone, tra cui due bambini ed il decesso di tre adulti. L’intervento delle due squadre di questo Comando e del funzionario di servizio intervenuti è valso all’estrazione dei feriti dai mezzi ed alla loro consegna al personale sanitario ed alla messa in sicurezza della zona oltre, purtroppo, all’ estrazione delle persone decedute. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

