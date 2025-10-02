Grosseto, 2 ottobre 2025 – Tragico incidente stradale questa mattina sull’ Aurelia, all’altezza di Grosseto. Due i veicoli coinvolti, con un bilancio gravissimo: si parla di almeno tre persone morte e quattro feriti, di cui due bambini. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Un furgone in panne, poco dopo l’ingresso di Grosseto nord, andando verso Follonica, è stato centrato da un camionista in viaggio verso nord. L’impatto è stato violentissimo. Il mezzo pesante si è schiantato contro il furgone fermo, che alcuni uomini stavano spingendo a bordo strada. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragico incidente a Grosseto, camion travolge furgone. Almeno tre morti e 4 feriti, due sono bambini