Tragico incidente a Grosseto camion travolge furgone Almeno tre morti e 4 feriti due sono bambini
Grosseto, 2 ottobre 2025 – Tragico incidente stradale questa mattina sull’ Aurelia, all’altezza di Grosseto. Due i veicoli coinvolti, con un bilancio gravissimo: si parla di almeno tre persone morte e quattro feriti, di cui due bambini. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Un furgone in panne, poco dopo l’ingresso di Grosseto nord, andando verso Follonica, è stato centrato da un camionista in viaggio verso nord. L’impatto è stato violentissimo. Il mezzo pesante si è schiantato contro il furgone fermo, che alcuni uomini stavano spingendo a bordo strada. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tragico - incidente
Tragico incidente stradale: un morto e due feriti
Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni
Tragico incidente a Napoli: T-Max contro auto: muore guarda giurata
Dal mondo - Un tragico incidente in Cina ha sconvolto i 100mila follower di Tang Feiji, influencer di 55 anni della contea di Jiange, nella provincia di Sichuan. L’uomo è morto durante una diretta streaming su Douyin - facebook.com Vai su Facebook
Tragico incidente: muore l'ex dg dell'Asl Colasanto, tre feriti gravi - X Vai su X
Julia Marie Gaiser, morta la pattinatrice per tragico incidente stradale/ E stata travolta da un camion - Morta la pattinatrice Julia Marie Gaiser: tragico incidente stradale a Salisburgo, un camion l'ha travolta mentre guidava la sua bici Julia Marie Gaiser morta a causa di un grave incidente a ... Scrive ilsussidiario.net
Chi era Michele Boschi, morto in uno scontro tra auto e camion: aveva 50 anni - L'uomo vittima del tragico incidente di questa mattina, venerdì 12 settembre, sulla Paullese si chiamava Michele Boschi. Segnala fanpage.it