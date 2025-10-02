Tragico incidente 6 anni dopo | è morto l' imprenditore Severino Lancini

È morto a 75 anni e dopo tanta sofferenza l'imprenditore Severino Lancini, da tutti conosciuto come Rino: nel 2019 era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale sulla Strada statale 45bis, tra Roè Volciano e Salò, e da quella tragica circostanza non si era più ripreso. Si è spento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

