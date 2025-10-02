Tragedia sull’Aurelia a Grosseto | tre morti e diversi feriti tra cui un sedicenne

Cosa è successo sull'Aurelia a Grosseto?. Mattinata drammatica quella di giovedì 2 ottobre 2025 sulla statale Aurelia, all'altezza dello svincolo di Grosseto Nord. Un gravissimo incidente stradale ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di almeno altre sette, tra cui un ragazzo di soli 16 anni. La dinamica, ancora al vaglio della Polizia Stradale, racconta un intreccio di sfortunate coincidenze che hanno trasformato un viaggio di piacere in una tragedia. Secondo le prime informazioni, un pulmino con a bordo turisti asiatici, in gran parte indiani, è rimasto coinvolto in un violentissimo tamponamento contro un furgone.

