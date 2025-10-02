Tragedia sull’Aurelia a Grosseto | tre morti e cinque feriti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo scontro frontale. Gravissimo incidente ieri sullAurelia, in provincia di Grosseto, dove un furgoncino e un pulmino con a bordo turisti asiatici si sono scontrati mentre procedevano in direzione nord. Le vittime. Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita, tutte viaggiavano sul minivan. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarle, ma ogni sforzo si è rivelato vano. I feriti. Nell’incidente sono rimaste ferite altre cinque persone, tra cui alcuni bambini. Due sono stati trasferiti d’urgenza all’ ospedale di Siena, due al nosocomio di Grosseto e uno al Careggi di Firenze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

