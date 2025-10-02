Tragedia sfiorata sulla superstrada | 10 km contromano verso Civitanova il video

Notizieaudaci.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa è successo sulla superstrada verso Civitanova?. È stata una serata di paura quella del 30 settembre lungo la superstrada SS77 della Valdichienti, nel tratto tra Corridonia e Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Intorno alle 22, una donna di circa 70 anni a bordo di una Peugeot ha imboccato la carreggiata nel senso opposto di marcia, percorrendo contromano circa 10 chilometri. L’autovettura ha viaggiato pericolosamente in direzione mare fino allo svincolo di Civitanova, mentre decine di automobilisti segnalavano la situazione con clacson, fari lampeggianti e telefonate al numero unico di emergenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

tragedia sfiorata sulla superstrada 10 km contromano verso civitanova il video

© Notizieaudaci.it - Tragedia sfiorata sulla superstrada: 10 km contromano verso Civitanova, il video

In questa notizia si parla di: tragedia - sfiorata

Palinuro, sfiorata la tragedia in mare: madre e figlio salvati dai bagnini nonostante la bandiera rossa

Paura al concerto dell’amatissima cantante: la tragedia sfiorata

Hotel romano invaso dal monossido, 96 evacuati: sfiorata la tragedia

Contromano in superstrada per 10 km, la folle corsa in auto: "Fermati, fermati" - La donna alla guida della vettura è stata fermata da una pattuglia della polizia stradale e sanzionata ... Secondo today.it

La folle corsa di un’autista 70enne, contromano in superstrada per 10 chilometri. Il video - Tragedia sfiorato lungo la superstrada che va a Corridonia a Civitanova Marche. Riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Sfiorata Superstrada 10