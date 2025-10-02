Tragedia sfiorata sulla superstrada | 10 km contromano verso Civitanova il video
Cosa è successo sulla superstrada verso Civitanova?. È stata una serata di paura quella del 30 settembre lungo la superstrada SS77 della Valdichienti, nel tratto tra Corridonia e Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Intorno alle 22, una donna di circa 70 anni a bordo di una Peugeot ha imboccato la carreggiata nel senso opposto di marcia, percorrendo contromano circa 10 chilometri. L’autovettura ha viaggiato pericolosamente in direzione mare fino allo svincolo di Civitanova, mentre decine di automobilisti segnalavano la situazione con clacson, fari lampeggianti e telefonate al numero unico di emergenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
