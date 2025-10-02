Tragedia nella notte all’Aquila | 50enne muore dopo lo schianto contro un palo

Abruzzo24ore.tv | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aquila - L’incidente in via Leonardo da Vinci, vicino al Movieplex: la vittima, un autotrasportatore del posto, potrebbe essere stato colpito da un malore o dal sonno. Un uomo di 50 anni, Alessandro Angelucci, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a L’Aquila. L’impatto si è verificato intorno alle 3.30 in via Leonardo da Vinci, nei pressi del complesso cinematografico Movieplex, lungo l’arteria che collega il centro cittadino al quartiere di Pettino. Secondo le prime ricostruzioni, Angelucci era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

tragedia nella notte all8217aquila 50enne muore dopo lo schianto contro un palo

© Abruzzo24ore.tv - Tragedia nella notte all’Aquila: 50enne muore dopo lo schianto contro un palo

In questa notizia si parla di: tragedia - notte

La Notte del Conte Rosso: il documentario di Mario Bonetti che riporta in vita una tragedia dimenticata della Seconda Guerra Mondiale

Muore in moto a 17 anni mentre torna dalla fidanzata. La tragedia nella notte

Cava de’ Tirreni, sfiorata la tragedia nella notte nella frazione Santa Lucia

Cade dal terrazzo di casa in piena notte: 50enne muore sotto gli occhi della moglie - Tragedia a Trissino: 50enne muore sotto gli occhi della moglie cadendo dal terrazzo di casa. Si legge su nordest24.it

tragedia notte all8217aquila 50ennePrecipita dal terrazzo di casa nella notte, il 50enne muore sul colpo sotto gli occhi della moglie - Tragedia nel cuore della notte a Trissino, in provincia di Vicenza, dove intorno alle 3 di lunedì 22 settembre un cinquantenne ha perso la vita precipitando ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Notte All8217aquila 50enne