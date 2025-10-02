L'Aquila - L’incidente in via Leonardo da Vinci, vicino al Movieplex: la vittima, un autotrasportatore del posto, potrebbe essere stato colpito da un malore o dal sonno. Un uomo di 50 anni, Alessandro Angelucci, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a L’Aquila. L’impatto si è verificato intorno alle 3.30 in via Leonardo da Vinci, nei pressi del complesso cinematografico Movieplex, lungo l’arteria che collega il centro cittadino al quartiere di Pettino. Secondo le prime ricostruzioni, Angelucci era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Tragedia nella notte all’Aquila: 50enne muore dopo lo schianto contro un palo