Tragedia in strada a Grosseto | tre morti e diversi feriti

Drammatico incidente stradale questa mattina (ore 9) sull'Aurelia, nel Grossetano, in direzione di Livorno. Due i veicoli coinvolti, con un bilancio gravissimo: morte tre persone e rimaste ferite altre cinque, tra cui due bambini. Al momento non sono state rese note le identità delle vittime. La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

