Tragedia in pieno centro il 17enne Mattia muore dopo ore di agonia È choc cosa è successo
Tragedia sulle strade della Capitale. Stavolta a perdere la vita a seguito di un brutto incidente è stato un ragazzo di appena 17 anni. Si chiamava Mattia Nicholas Liguori e la dinamica del sinistro, ricostruita in queste ore, è destinata a generare sconcerto oltre che tanto, troppo dolore. Da quanto si apprende Mattia stava attraversando le strisce pedonali su Corso Francia, all’altezza del civico 115A, con la sua bicicletta. Si stava dirigendo verso il centro, erano le 2 di notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con lui c’era un amico di 19 anni. Improvvisamente è stato travolto da un’automobile guidata da un 20enne. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
