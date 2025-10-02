Tragedia in ospedale l’infermiere Alberto entra in reparto poi muore all’improvviso per un malore

Un malore improvviso ha portato via la vita di Alberto Carotenuto, infermiere di appena 35 anni, in servizio presso l’Asugi, l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di Trieste. Originario della provincia di Napoli, di Torre Annunziata, Alberto si era trasferito in Friuli per lavorare in corsia e continuare la sua missione professionale e umana di cura e assistenza. La tragedia è avvenuta ieri, 1 ottobre, lasciando sgomenti colleghi e pazienti che lo conoscevano e lo stimavano. Secondo quanto riportato da TriestePrima, Carotenuto si è sentito male subito dopo essere entrato in servizio presso il reparto di Gastroenterologia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

