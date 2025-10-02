Tragedia a Punta Pellaro onda ribalta una barca | morto pescatore
Tragedia questa mattina a Punta Pellaro. A causa del maltempo, che questa mattina ha colpito la città, un'onda di una mareggiata, come riporta Gazzetta del Sud, avrebbe ribaltato la piccola barca di un uomo di 77 anni che era uscito per una battuta di pesca. Purtroppo per l'anziano, nonostante i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - punta
Tragedia sfiorata ad Acerra: prima lo schiaffo in pieno viso alla ex, poi punta e travolge con lo scooter lei e le sue amiche
Tragedia a Sabaudia: donna punta da un calabrone muore in ospedale dopo giorni di agonia. Donati gli organi
Capri, tragedia a Punta Cannone: 38enne muore dopo una caduta in un dirupo
Medici di famiglia senza tutele: quando la salute del medico non è prevista dall’ACN La morte della dottoressa Maddalena Carta, medico di famiglia di 38 anni a Dorgali, non è soltanto una tragedia individuale: è la punta di un iceberg che riguarda migliaia di Vai su Facebook
Tragedia a Punta Pellaro: mareggiata ribalta una barca, morto un pescatore di 77 anni - L’anziano era uscito in mare per una battuta di pesca. Da quicosenza.it
Tragedia a Punta Pellaro, mareggiata ribalta una barca: muore un pescatore - Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, ma per l’anziano pescatore non c’era ormai più nulla da fare ... Si legge su citynow.it