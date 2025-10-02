Tragedia a Punta Pellaro onda ribalta una barca | morto pescatore

Tragedia questa mattina a Punta Pellaro. A causa del maltempo, che questa mattina ha colpito la città, un'onda di una mareggiata, come riporta Gazzetta del Sud, avrebbe ribaltato la piccola barca di un uomo di 77 anni che era uscito per una battuta di pesca. Purtroppo per l'anziano, nonostante i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

