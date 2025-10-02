Tragedia a Paupisi il quadro clinico di Antonia resta complesso

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono rimaste stazionarie nel loro complesso” le condizioni della ragazza sedicenne, ferita gravemente dal padre Salvatore Ocone che ha ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio. E’ quanto riferisce il bollettino medico dell’ospedale Neuromed di Pozzilli. Nel bollettino si legge che “la notte è stata tranquilla. Si continua il coma farmacologico. Le condizioni generali sono discrete. Alcuni valori ematici alterati stanno rientrando. La TC odierna conferma l’edema cerebrale, i focolai emorragici sono stabili. La ragazza è sempre intubata in ventilazione artificiale mentre continua lo stretto monitoraggio cardiovascolare e neurologico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia a Paupisi, il quadro clinico di Antonia resta complesso

In questa notizia si parla di: tragedia - paupisi

Elisabetta Polcino uccisa dal marito a Paupisi, i vicini: “Tragedia evitabile, famiglia con gravi problemi”

Tragedia a Paupisi: Salvatore confessa di aver ucciso la moglie e il figlio

“Siamo tutti Paupisi”: il cordoglio dei Comuni e delle associazioni per la tragedia familiare

Mario Ocone, figlio di Salvatore Ocone, ha dichiarato in tv di non perdonare il padre per la tragedia familiare avvenuta a Paupisi. #elisapolcino #paupisi #salvatoreocone #beneventoeprovincia #cronacabenevento #flashnews #primopiano #social #storie #ult - X Vai su X

Prima ancora di Garlasco, prima della tragedia di Paupisi, prima di occuparsi di segnalazioni e persone scomparse, Federica Sciarelli ha iniziato la puntata di Chi l'ha Visto parlando della Flotilla con filmati e un collegamento. Sciarelli impartisce lezioni di gior - facebook.com Vai su Facebook

Papa Francesco: quadro clinico complesso, cambiata la terapia - "I risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica ... Riporta ansa.it

Il Papa, quadro clinico complesso, cambiata la terapia - "I risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica ... Secondo ansa.it