Tragedia a bordo della nave di Caronte&Tourist camionista muore durante la traversata

Tragedia stamani a bordo di una nave Caronte & Tourist. Un camionista è morto durante la traversata dello Stretto mentre si trovava sulla "Pietro Mondello", partita da Villa San Giovanni alle 6.40.Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un malore e pi sanitari del 118 intervenuti.