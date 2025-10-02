Luceverde Roma Bentrovati resta intenso il traffico sul Raccordo Anulare ci sono code a tratti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina è il bivio con la 24 Roma Teramo coda in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale Raccordo Anulare e sulla Roma Fiumicino via Cristoforo Colombo al Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni si sta in fila anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi e per una manifestazione in zona Colosseo difficoltà per il traffico è tutta l'area circostante inoltre il servizio della linea 3 del tram è limitato a Porta Maggiore e deviazioni anche per numerose linee di bus e domani programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà anche il settore dei trasporti si inizia con lo stop e ferroviario dalle 21 di questa sera e fino alle 21 di domani la g interesserà Il personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord e potrà causare ai cancellazioni e modifiche al servizio per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese tra le 6 e le 9 tra le 18 e le 21 Per quanto riguarda il trasporto pubblico capitolino dalle 8:30 alle 17 a rischio le corse di bus e metropolitane le agitazioni riprenderanno alle 20 per protrarsi fino a fine servizio Ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-10-2025 ore 20:30