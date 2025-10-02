Traffico Roma del 02-10-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sul Raccordo Anulare ci sono code a tratti in carreggiata interna tra via della Magliana Aurelia qui anche a causa di un incidente e proseguendo altri figli tra Cassia bis veientane Salaria tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina è il bivio con la 24 Roma Teramo coda in uscita dalla città che sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale a raccordo anulare incidente sulla roma-fiumicino code a tratti dal viadotto della Magliana al Raccordo Anulare in direzione dell'aeroporto ci spostiamo via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni si sta in fila anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana & via dei Campi Sportivi è ancora sulla tangenziale code tra il bivio con la 24 Roma Teramo viale Castrense nelle due direzioni lì allo stadio Olimpico a breve alle 18:45 l'incontro di Europa League Roma Lil attiva misure relative alla viabilità nell'area del Foro Italico inevitabili ripercussioni dopo la gara e Flaminio al della Vittoria oltre che sul Lungotevere e sulla tangenziale e domani il programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà anche il settore dei trasporti si inizia con lo stop e ferroviario dalle 21 di questa sera e fino alle 21 di domani l'agitazione interesserà Il personale del gruppo FS per Italia in Italia ti pare Trenord e potrà causare cancellazioni modifiche al servizio per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese tra 9 tra le 18 e le 21 Per quanto riguarda il trasporto pubblico capitolino dalle 830 alle 17 a rischio le corse di bus e tram e metropolitane le agitazioni riprenderanno le 20 il protrarsi fino a fine servizio Ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

