Traffico Roma del 02-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità torna l'Europa League allo stadio Olimpico alle 18:45 incontro Roma Lil già attive le misure relative alla viabilità nell'area del Foro Italico inevitabili ripercussioni prima e dopo la gara Flaminio al della Vittoria oltre sul Lungotevere e sulla tangenziale e questa notte la Galleria della Nuova Circonvallazione interna a partire dalle 22 resterà chiusa in direzione di San Giovanni tutto il traffico proveniente dalla Salaria Sara deviato lungo via della Batteria Nomentana la riapertura domani mattina alle 6 per quanto riguarda i trasporti ricordiamo il fermo della linea C della metropolitana in questi giorni sono in corso i lavori alla piazza San Giovanni porta metronia Colosseo e quindi all'interscambio linea B attive corso e con autobus sostitutivi e le cui fermate sono poste a ridosso o nelle immediate vicinanze di quelle della metro in servizio riprenderà regolarmente lunedì 6 ottobre e da oggi e fino a domenica 5 ottobre appuntamento con il Romics il festival del fumetto alla fiera di Roma prevista una grande affluenza di pubblico con possibili difficoltà per il traffico su via Portuense e strade limitrofe è possibile raggiungere la fiera anche in treno con la linea fl1 Roma Fiumicino https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
