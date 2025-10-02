Traffico Roma del 02-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità volume di traffico non elevati quelli registrati al momento sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatine Tuscolana code tra le uscite Tor Bella Monaca La Rustica la polizia locale Ci segnano un incidente con disagi in via Baldo degli Ubaldi e l'altezza di via Giacinto de Vecchi pieralice torna l'Europa League allo stadio Olimpico alle 18:45 l'incontro Roma Lil le misure relative alla viabilità nell'area del Foro Italico scatteranno dal primo pomeriggio inevitabili le ripercussioni prima e dopo la gara al Flaminio al della Vittoria oltre che sul potere sulla tangenziale questa notte la Galleria della Nuova Circonvallazione interna a partire dalle ore 22 resterà chiusa in direzione di San Giovanni tutto il traffico proveniente dalla Salaria Sara deviato lungo via della Batteria Nomentana la riapertura domani mattina alle 6 sono pronte dei trasporti ricordiamo il fermo della linea C della metropolitana in questi giorni sono in corso in Liguria la tratta San Giovanni porta metronia a Colosseo e quindi all'interscambio con la linea B attacca pertanto disposto corse con autobus sostitutivo e le cui fermate sono opposte a ridosso nelle immediate vicinanze di quelle della metro il servizio dovrebbe riprendere regolarmente lunedì 6 ottobre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

