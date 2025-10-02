Traffico Roma del 02-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla tangenziale est traffico intenso e rallentamenti tra le uscite per a Tiburtina e Salaria circolazione a rilento anche nelle viadotto Giubileo del 2000 in direzione centro e sul viadotto della Magliana tra Viale Newton e via del Cappellaccio in direzione Lauren rallentamenti poi in via Aurelia tra Casale Lumbroso e via Aurelia Antica in direzione di Piazza Irnerio infine lungo la Roma Fiumicino è chiusa la corsia tra la Roma Civitavecchia e il raccordo anulare in direzione Laurentina lavori di manutenzione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

