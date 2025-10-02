Traffico Roma del 02-10-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma Buongiorno permangono incolonnamenti su tutte le strade è entrata in città sul Raccordo Anulare attenzione incidente e coda in carreggiata esterna tra le uscite ospedale Sant'Andrea e Trionfale Ottavia in direzione quindi Aurelia proseguendo lungo la carreggiata esterna abbiamo rallentamenti fino all'uscita Aurelia ci sono poi coditra la Aurelia è lo svincolo per via della Pisana si tratta di un incidente ancora in esterna rallentamenti con code a tratti per traffico molto intenso dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana è ancora tra le uscite Prenestina e Tiburtina per quanto riguarda la carreggiata interna la situazione vede incolonnamenti krone uscite Trionfale Ottavia Cassia poi incolonnamenti dal Big con la Roma Firenze fino alla Tiburtina e poi a partire dalla Tuscolana fino all'uscita Ardeatina per traffico intenso code sull'Aurelia da Malagrotta a Piazza Irnerio code a tratti sulla casa e sulla Flaminia rispettivamente tra loggiato e Tomba di Nerone da porta al bivio di Tor di Quinto sulla Salaria incolonnamenti da Fidene a Villa Ada in tangenziale permangono rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina a fino alla Salaria direzione quindi dello Stadio Olimpico che verso San Giovanni dall'uscita Porta Maggiore a viale Castrense incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma L'Aquila sulla diramazione Roma Sud rispettivamente da Settecamini a la tangenziale e Torrenova al Raccordo nella zona di Casalotti La polizia locale Ci segnano ancora un incidente con difficoltà di circolazione in via di Boccea all'altezza di via plautilla problemi per un incidente lungo viale Marconi con le code segnalate tra via Grimaldi a Ponte Marconi in direzione di San Paolo incidente all'intersezione tra la Ardeatina via di Fioranello Ci sono quasi sulla Ardeatina a partire da Falcognana Magione informazioni queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
