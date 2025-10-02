Traffico Roma del 02-10-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati all'ascolto per traffico intenso abbiamo code sull'Aurelia da Malagrotta Piazza Irnerio code a tratti sulla caccia e sulla Flaminia rispettivamente tra loggiato e Tomba di Nerone da Prima Porta al bivio di Tor di Quinto a complicare la situazione in quest'ultimo caso sulla Flaminia un veicolo in panne all'altezza di Saxa Rubra sul Raccordo Anulare attenzione incidente e coda in esterna tra le uscite Salaria Flaminia Cassia bis Veientana in direzione quindi Aurelia proseguendo lungo la carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con code a tratti perché nel frigo intenso tra gli svincoli Boccea Aurelia nel settore opposto tra le uscite prenestini Tiburtina in quest'ultimo caso quindi in direzione Nomentana in carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Tuscolana fino all'uscita Ardeatina tangenziale rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico ci sono cose anche verso San Giovanni per traffico molto intenso dall'uscita Porta Maggiore fino a Viale Castro incolonnamenti Per lo stesso motivo sul tratto Urbano della Roma L'Aquila il lungo la diramazione Roma sud e rispettivamente da Settecamini alla tangenziale e da Torrenova al Raccordo nella zona di Zanotti la polizia locale Ci segnala un incidente con difficoltà di circolazione in via di Boccea all'altezza di via plautilla incidente anche all'intersezione tra l'ardeatina e via di Fioranello ci si chiude quindi sull'Ardeatina a partire da Falcognana sulla Pontina incolonnamenti per traffico molto intenso da Pomezia alla zona dell'EUR ci sono cose anche sulla via Appia da Santa Maria delle Mole a Le Capannelle maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

