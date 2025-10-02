luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso in queste ore sulla rete viaria laziale soprattutto intorno a Roma sul Raccordo Anulare ci sono in colonna mento in carreggiata interna tra casse ABS bei Antares Piatra bufalotte Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina incidente sul tratto Urbano della A24 roma-teramo in fila tra Portonaccio e via Fiorentini direzione del raccordo anulare lavori Questa notte sulla diramazione di Roma nord tra le 21 e le 6 è chiusa per chi proviene dal raccordo anulare immissione sull'autosole in direzione di Napoli lavori anche sulla A24 roma-teramo dalle 22 e se è chiusa l'immissione sull'autosole in direzione di Napoli per chi proviene sia da Teramo e sia da Roma è sempre per lavori sulla Roma Fiumicino dalle 22 chi proviene dall' aeroporto Leonardo Da Vinci troverai il bivio per la Roma Civitavecchia il termine dei lavori domani mattina alle 6 bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 02-10-2025 ore 17:30