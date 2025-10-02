Traffico Lazio del 02-10-2025 ore 09 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità interventi a correre per più intenso sull'intero percorso del raccordo anulare nelle due direzioni poi per due incidenti di abiti da ci sono in particolare incolonnamenti a tratti anche questo caso nelle due direzioni tra le uscite Flaminia e Aurelia e data l'ora abbiamo rallentamenti con code su tutte le consonanti in entrata verso il centro torna l'Europa League allo stadio Olimpico alle 18:45 un incontro Roma in le misure relative alla viabilità nell'area del Foro Italico scatteranno dal primo pomeriggio inevitabili quindi le ripercussioni prima e dopo la gara al Flaminio al della Vittoria oltre che sul lungotevere sulla tangenziale e questa notte la galleria nuova circonvallazione interna partire dalle ore 22 e resterà chiusa in direzione di San Giovanni tutto il traffico proveniente dalla Salaria Sara deviato lungo via della Batteria Nomentana apertura domani mattina alle 6 Sul fronte dei trasporti ricordiamo il fermo della linea C della metropolitana in questi giorni sono in corso dei lavori alla tratta San Giovanni Portami a Colosseo quindi all'interscambio con la linea B attacca quindi disposto corse con autobus sostitutive le cui fermati e sono poste a ridosso o nelle immediate vicinanze di quelle della metro il servizio dovrebbe riprendere regolarmente lunedì 6 ottobre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
