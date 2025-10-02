Traffico internazionale di eroina in aeroporto a Malpensa 7 arresti

Sette persone sono state arrestate per traffico internazionale di sostanze stupefacenti che entravano in Italia dall’aeroporto di Malpensa. A eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio, sono stati i finanzieri di Varese: l’operazione, condotta dai militari del gruppo Malpensa, ha permesso di smantellare un consolidato sistema di approvvigionamento e distribuzione di eroina proveniente dal Pakistan e più precisamente dal Punjab, nota come l’area dei cinque fiumi. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

