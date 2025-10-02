Traffico di droga gestito dal carcere di Pescara | tre misure cautelari eseguite dalla Gdf
La guardia di finanza di Pescara ha eseguito tre misure cautelari - una in carcere, una ai domiciliari e un obbligo di firma - nell'ambito dell'inchiesta "Tropical" sul traffico di droga nel pescarese. L'indagine ha svelato un gruppo criminale che gestiva cospicui quantitativi di cocaina e hashish ricevendo ordini dall'interno del carcere tramite un cellulare introdotto illegalmente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
