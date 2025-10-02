Traffico di droga ad Altavilla Irpina | possibile scarcerazione per Valentino D’Angelo

Si registrano nuovi sviluppi nell’inchiesta che ha portato all’arresto di Americo Marrone, ritenuto a capo di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ad Altavilla Irpina, e dei suoi collaboratori. Il ras Marrone e altri due dei cinque indagati sono difesi dal penalista. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

traffico droga altavilla irpinaDroga, la Cassazione: Marrone guidava sodalizio stabile e dedito al narcotraffico - “Un gruppo assolutamente coeso, che agisce per il perseguimento non occasionale ed episodico, ma stabile, di un programma delittuoso avente ad oggetto la commercializzazione di sosta ... irpinianews.it scrive

Traffico e spaccio di droga in Irpinia, cinque arresti - Era guidata da un detenuto la banda di spacciatori individuata dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino che, al termine di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea, ... Lo riporta rainews.it

