Traffic e E-Charge a Bologna insieme l' 8 e 9 ottobre ' Primo hub fieristico in Italia su tecnologia per il traffico'
Numeri in notevole crescita per “REAS 2025”, ventiquattresima edizione del grande salone internazionale su emergenza, protezione civile, primo soccorso e antincendio, che apre domani 3 ottobre per concludersi domenica 5 presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). Dopo il grande successo delle ultime edizioni, quest’anno la manifestazione vedrà un nuovo aumento della partecipazione di enti, aziende e associazioni da tutto il mondo: saranno presenti 309 espositori, provenienti dall’Italia e da altri 24 Paesi, tra cui Germania, Francia, Spagna, Polonia, Gran Bretagna, Ucraina, Lituania, Stati Uniti, Canada, Cina e Corea del Sud. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: traffic - charge
another week of air traffic control disruptions, *cough* Ursla von Derlayed-Again - facebook.com Vai su Facebook
Bologna ospita Traffic 2025: il futuro delle tecnologie urbane in fiera dall’8 al 9 ottobre - A ottobre Bologna diventerà capitale dell’innovazione urbana con Traffic 2025, la prima manifestazione italiana interamente dedicata alle tecnologie per la ... Scrive pneusnews.it
Traffic 2025, la prima fiera italiana sul traffic management: l’8 e 9 ottobre a BolognaFiere - Il primo hub fieristico sulla gestione intelligente del traffico urbano e sui sistemi di ricarica per la mobilità elettrica. Segnala fleetmagazine.com