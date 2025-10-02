Traffic e E-Charge a Bologna insieme l' 8 e 9 ottobre ' Primo hub fieristico in Italia su tecnologia per il traffico'

Numeri in notevole crescita per “REAS 2025”, ventiquattresima edizione del grande salone internazionale su emergenza, protezione civile, primo soccorso e antincendio, che apre domani 3 ottobre per concludersi domenica 5 presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). Dopo il grande successo delle ultime edizioni, quest’anno la manifestazione vedrà un nuovo aumento della partecipazione di enti, aziende e associazioni da tutto il mondo: saranno presenti 309 espositori, provenienti dall’Italia e da altri 24 Paesi, tra cui Germania, Francia, Spagna, Polonia, Gran Bretagna, Ucraina, Lituania, Stati Uniti, Canada, Cina e Corea del Sud. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

