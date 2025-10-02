Tradizione gusto e musica popolare | a Pernosano torna la Sagra Il Passo Antico
Appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura popolare e della buona cucina: giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025, la frazione Pernosano di Pago del Vallo di Lauro (AV) ospita l’VIII edizione della Sagra Gastronomica "Il Passo Antico".Tra i cortili del caratteristico borgo, si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
