"Un dialogo incessante tra vita, morte e amore, in cui viene restituita la parola ai morti, ai dimenticati, e in cui chi resta interroga il mistero. Il distacco e il lutto assumono una nuova veste, in una dimensione di reciprocità". Questo e molto altro è ’Mani di prugna’, la nuova raccolta di poesie di Ilaria Maria D’Urbano. Poetessa, scrittrice e sceneggiatrice – nota per altre raccolte tra cui ’Mirra’ (2023), ’Frantoio’(2021), e il romanzo ’Alma, il dolore agile’ (2020, prefazione di Pupi Avati, da cui è stato tratto un cortometraggio) – D’Urbano presenterà il libro per cui ha vinto il Premio Poesia Andrea Camilleri 2025 sabato alle 17 alla Libreria Alfani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra vita, morte e amore: "Le mani evocano ricordi"