Tra i migliori della scorsa stagione ma non raggiunge il 6 | la sua peggior gara di sempre

È stato il miglior giocatore del Napoli della scorsa stagione, ma un campanello d’allarme è risuonato nell’ultima partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Scott McTominay ha faticato e si è ritrovato a non prendere neppure la sufficienza per tante testate giornalistiche Hojlund salva tutto Nella serata dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it