Tra i migliori della scorsa stagione ma non raggiunge il 6 | la sua peggior gara di sempre

Dailynews24.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato il miglior giocatore del Napoli della scorsa stagione, ma un campanello d’allarme è risuonato nell’ultima partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Scott McTominay ha faticato e si è ritrovato a non prendere neppure la sufficienza per tante testate giornalistiche Hojlund salva tutto Nella serata dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: migliori - scorsa

migliori scorsa stagione raggiungeTra i migliori della scorsa stagione, ma non raggiunge il 6: “la sua peggior gara di sempre” - È stato il miglior giocatore del Napoli della scorsa stagione, ma un campanello d'allarme è risuonato nell'ultima partita di Champions League contro lo ... Segnala dailynews24.it

Migliori Promozione: nel girone A Federico Usai raggiunge Alessandro Piroddi - Nel girone A di Promozione, il difensore Alessandro Piroddi del Cus Cagliari ora deve condividere il primato della classifica dei migliori con Federico Usai del Lanusei che domenica scorsa ha centrato ... Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Migliori Scorsa Stagione Raggiunge