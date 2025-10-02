Tra i migliori della scorsa stagione ma non raggiunge il 6 | la sua peggior gara di sempre
È stato il miglior giocatore del Napoli della scorsa stagione, ma un campanello d’allarme è risuonato nell’ultima partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Scott McTominay ha faticato e si è ritrovato a non prendere neppure la sufficienza per tante testate giornalistiche Hojlund salva tutto Nella serata dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: migliori - scorsa
SQUADRA DELLA SETTIMANA ? I migliori 11 dell'#SGC della scorsa settimana. #ForzaSGC #biancorossi #promozioneveneto #settoregiovanile - facebook.com Vai su Facebook
Tra i migliori della scorsa stagione, ma non raggiunge il 6: “la sua peggior gara di sempre” - È stato il miglior giocatore del Napoli della scorsa stagione, ma un campanello d'allarme è risuonato nell'ultima partita di Champions League contro lo ... Segnala dailynews24.it
Migliori Promozione: nel girone A Federico Usai raggiunge Alessandro Piroddi - Nel girone A di Promozione, il difensore Alessandro Piroddi del Cus Cagliari ora deve condividere il primato della classifica dei migliori con Federico Usai del Lanusei che domenica scorsa ha centrato ... Secondo unionesarda.it