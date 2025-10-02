Tra i banchi di scuola e negli uffici del commissariato | ritornano I giovedì della legalità

Brindisireport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Il progetto “I giovedì della legalità” della polizia di Stato del commissariato di Mesagne, in collaborazione con gli istituti scolastici della città, è alla sua quinta edizione. Anche nell'anno scolastico 20252026, tutti i giovedì, a partire da oggi (giovedì 2 ottobre 2025) e fino al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: banchi - scuola

Da oggi tutti sui banchi: le novità e i progetti. Come cambia la scuola in Lombardia

Elon Musk: dai banchi di scuola allo spazio

Scuola di rispetto. Dai banchi alle scrivanie

Nuova sede per il commissariato. Sarà ospitato nella Scuola di polizia - Sindacati e politici esprimono grande soddisfazione per il decreto firmato dal capo della Polizia, Vittorio Parisi, con cui finalmente si dà il via all’iter per la realizzazione della nuova sede del ... lanazione.it scrive

Dai banchi di scuola all’ufficio postale - Un’esperienza sul campo per vedere coi propri occhi, inserita in un più ampio progetto pensato per migliorare l’orientamento scolastico e promuovere l’inclusione. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Banchi Scuola Uffici Commissariato