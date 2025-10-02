Tra Africa e Americhe sta crescendo una gigantesca fascia marrone | mai così estesa non è un buon segnale

Un nuovo studio segnala l’espansione record della Grande Cintura Atlantica di Sargassi, una gigantesca massa di alghe brune che si estende tra l’Africa occidentale il Golfo del Messico. A maggio 2025 ha raggiunto 37,5 milioni di tonnellate, con impatti che mettono a rischio ecosistemi marini e la salute umana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

