Toy Story 5 | Tim Allen regala delle anticipazioni sulla storia del sequel

La voce di Buzz Lightyear ha condiviso qualche dettaglio della trama dell'atteso quinto capitolo del franchise animato della Pixar. Tim Allen, durante un'apparizione televisiva, ha condiviso qualche anticipazione sulla trama dell'atteso Toy Story 5, il sequel targato Pixar che arriverà nei cinema americani il 19 giugno 2026. Pur non potendo rivelare molti spoiler, durante il talk show Live with Kelly and Mark l'attore ha regalato qualche dettaglio di ciò che possono attendersi i fan della storia di Woody e Buzz. Le anticipazioni sulla trama del sequel Parlando di Toy Story 5, Tim Allen ha dichiarato: "Si tratta di una storia così grandiosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Toy Story 5: Tim Allen regala delle anticipazioni sulla storia del sequel

Tim Allen afferma che 'Toy Story 5' "è la storia di Jessie. Tom Hanks e io dobbiamo riunirci. "E la cosa più divertente è che ci sono un sacco di Buzz coinvolti, e c'è un motivo per cui ci sono un sacco di me. Quindi, ci sono 100 di me in una storia separata, e pos

