Toscana 3,5 milioni per sostenere sviluppo e innovazione nelle aree rurali

La Regione Toscana approva un intervento da 3,5 milioni di euro per promuovere occupazione, sviluppo locale, inclusione sociale e parità di genere nelle zone rurali. La misura, proposta dall’assessora all’agricoltura e approvata dalla giunta regionale, punta a sostenere progetti di cooperazione con ricadute economiche, sociali e ambientali. L’obiettivo è contrastare spopolamento e abbandono dei territori, rafforzando i legami tra aree rurali e urbane. Saranno favoriti strumenti innovativi, dalle tecnologie digitali alla multifunzionalità agricola. Come spiegano il presidente della Regione e l’assessora all’agricoltura, l’iniziativa mira a coinvolgere soggetti diversi: imprese, operatori di agricoltura sociale, università, organizzazioni agricole. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it