Toscana 3,5 milioni per sostenere sviluppo e innovazione nelle aree rurali
La Regione Toscana approva un intervento da 3,5 milioni di euro per promuovere occupazione, sviluppo locale, inclusione sociale e parità di genere nelle zone rurali. La misura, proposta dall’assessora all’agricoltura e approvata dalla giunta regionale, punta a sostenere progetti di cooperazione con ricadute economiche, sociali e ambientali. L’obiettivo è contrastare spopolamento e abbandono dei territori, rafforzando i legami tra aree rurali e urbane. Saranno favoriti strumenti innovativi, dalle tecnologie digitali alla multifunzionalità agricola. Come spiegano il presidente della Regione e l’assessora all’agricoltura, l’iniziativa mira a coinvolgere soggetti diversi: imprese, operatori di agricoltura sociale, università, organizzazioni agricole. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: toscana - milioni
Multe, Firenze sul podio: nel 2025 già 28 milioni. E gli altri Comuni in Toscana? Ecco quanto incassano
Bilancio della Regione Toscana 2024. "Efficienza in crescita, pesa deficit sanitario da 160 milioni"
Maxi frode fiscale fra Toscana e Campania, sequestri in corso per oltre 11 milioni di euro
L'investimento complessivo per il progetto sostenuto dalla Regione Toscana è di 5 milioni di euro #sanità - #IlGiunco - facebook.com Vai su Facebook
Appalti sopra i 2 milioni: Provincia di Parma riferimento anche per la Regione Toscana - X Vai su X
Toscana, approvato intervento da 3,5 milioni per le zone rurali - Contribuire a promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali ... Si legge su msn.com
In Toscana altri 2 milioni contro le barriere architettoniche - 2027 abbiamo previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 'bando accessibilità', in modo da sostenere progetti volti ... Segnala ansa.it