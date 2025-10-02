Torture nel carcere Beccaria di Milano il maxi incidente probatorio | le testimonianze di 33 ragazzi
Milano, 2 ottobre 2025 – Si terrà il 30 ottobre, con un'udienza fissata solo per organizzare il calendario di quelle successive che andranno avanti per mesi, il maxi incidente probatorio chiesto dalla Procura di Milano, e ammesso dalla gip Nora Lisa Passoni, nell'inchiesta su presunti pestaggi, torture e maltrattamenti nei confronti di 33 ragazzi ex detenuti del carcere minorile Beccaria e a carico di 42 persone, tra cui agenti della Polizia penitenziaria, ma anche le ex direttrici Cosima Buccoliero e Maria Vittoria Menenti, l'ex coordinatore sanitario del carcere, un medico e l'allora coordinatore infermieristico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
