Milano, 2 ottobre 2025 – Si terrà il 30 ottobre, con un'udienza fissata solo per organizzare il calendario di quelle successive che andranno avanti per mesi, il maxi incidente probatorio chiesto dalla Procura di Milano, e ammesso dalla gip Nora Lisa Passoni, nell'inchiesta su presunti pestaggi, torture e maltrattamenti nei confronti di 33 ragazzi ex detenuti del carcere minorile Beccaria e a carico di 42 persone, tra cui agenti della Polizia penitenziaria, ma anche le ex direttrici Cosima Buccoliero e Maria Vittoria Menenti, l'ex coordinatore sanitario del carcere, un medico e l'allora coordinatore infermieristico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torture nel carcere Beccaria di Milano, il maxi incidente probatorio: le testimonianze di 33 ragazzi

Torture nel carcere Beccaria: “Compare io ti mangio il cuore” e poi calci, pugni e cinghiate

Torture al carcere minorile Beccaria, sale a 42 il numero degli indagati

Beccaria, 42 indagati per violenze e torture nel carcere minorile

Il pubblico ministero accusa di torture e abusi in carcere, richieste di pene fino a sei anni - facebook.com Vai su Facebook

Torture in carcere a Torino, chieste condanne fino a 6 anni e 6 mesi per 14 agenti penitenziari - X Vai su X

MilanoTorture al Beccaria, il dolore di don Gino Rigoldi: “I poliziotti gestivano il potere in carcere. Non mi sono accorto e ne ho sentito la colpa” - Non mi sono accorto e ne ho sentito la colpa” L’ex cappellano del carcere minorile: “Questo uno dei ... Segnala ilgiorno.it

Come sono state coperte le torture su minori al carcere Beccaria: dai falsi referti medici alle omissioni - Secondo le pm Stagnaro e Vassena non sarebbero stati esercitati “i poteri di controllo, vigilanza, coordinamento” per impedire le torture e i maltrattamenti su minori nel carcere Beccaria di Milano. Secondo fanpage.it