Un malore improvviso ha portato via, a soli 35 anni, Alberto Carotenuto, infermiere in servizio presso l’Asugi (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina) di Trieste. Originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il giovane si è spento ieri, 1 ottobre, poco dopo aver iniziato il proprio turno nel reparto di Gastroenterologia, dove lavorava con dedizione. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Torre Annunziata in lutto, Alberto muore improvvisamente durante il turno in ospedale: aveva 35 anni

