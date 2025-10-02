Tornano gli aquiloni simbolo di pace

Artevento torna a Cervia con l'appuntamento autunnale insieme a 'One Sky One World: uniti contro l'indifferenza!' da domani a domenica. Dopo il successo dell'appuntamento primaverile del Festival Internazionale dell'Aquilone, Artevento Cervia conclude la sua 45° edizione invitando ad una grande mobilitazione incentrata sul tema dell'aquilone come simbolo di libertà, pace e fratellanza. One Sky One World Festival degli aquiloni per la pace è organizzato nell'ambito del progetto R1PUD1A di Emergency, in collaborazione con Fondazione PerugiAssisi a sostegno di Global Sumud Flottilla. Momento clou sarà la Parata della Pace in calendario sabato: partenza alle 18 dal Magazzino del Sale e arrivo in Piazza Garibaldi.

Tornano a volare gli aquiloni a Carapelle! 3ª edizione – Aquiloni in Festa Domenica 21 Settembre 2025 Dalle ore 10:00 Via Ordona – Carapelle (FG) Un cielo coloratissimo ci aspetta con gli aquiloni in memoria di Giuseppe Pio Frasca?

Artevento Cervia-Festival Internazionale dell'Aquilone torna dal 3 al 26 ottobre con lo spin off autunnale 'One Sky One World' per celebrare i 40 anni dalla nascita dell'omonima Giornata Mondiale del Volo degli Aquiloni per la Pace.

Artevento autunno. A Cervia 'One Sky One World', il Festival di aquiloni per la pace - Artevento Cervia – Festival Internazionale dell'Aquilone torna a Cervia dal 3 al 26 ottobre con lo spin off autunnale One Sky One World

"Un solo cielo un solo mondo" aquiloni in volo per la solidarietà e la pace a Rezzato - Il programma di sabato e domenica prevede il volo libero di aquiloni statici e acrobatici e la presenza di installazione eoliche, con la partecipazione di sessanta gruppi aquilonistici provenienti da