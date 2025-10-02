Tornano gli aquiloni simbolo di pace

Artevento torna a Cervia con l’appuntamento autunnale insieme a ’One Sky One World: uniti contro l’indifferenza!’ da domani a domenica. Dopo il successo dell’appuntamento primaverile del Festival Internazionale dell’Aquilone, Artevento Cervia conclude la sua 45° edizione invitando ad una grande mobilitazione incentrata sul tema dell’aquilone come simbolo di libertà, pace e fratellanza. One Sky One World Festival degli aquiloni per la pace è organizzato nell’ambito del progetto R1PUD1A di Emergency, in collaborazione con Fondazione PerugiAssisi a sostegno di Global Sumud Flottilla. Momento clou sarà la Parata della Pace in calendario sabato: partenza alle 18 dal Magazzino del Sale e arrivo in Piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

