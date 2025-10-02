Torna Una rosa per Norma Cossetto | 400 eventi in tutta Italia per ricordare la studentessa istriana uccisa dai partigiani
Su iniziativa di Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera, è stata presentata ieri mattina, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la settima edizione della manifestazione patriottica “ Una rosa per Norma Cossetto ”, che tra il 4 e il 5 ottobre coinvolgerà oltre 400 città in Italia e nel mondo con eventi, approfondimenti, gesti simbolici in ricordo della studentessa istriana uccisa dai partigiani comunisti per il solo fatto di essere italiana. La manifestazione, ha sottolineato Amorese, rappresenta «un giuramento che si rinnova anno dopo anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Roma, presentata alla Camera dei Deputati la manifestazione “Una Rosa per Norma” - Presentata nella sala stampa della Camera dei Deputati, la manifestazione patriottica nazionale “Una Rosa per Norma Cossetto” ... ilmetropolitano.it scrive
L’AQUILA: UNA ROSA PER NORMA COSSETTO, IL 4 OTTOBRE L’INIZIATIVA DEL COMITATO 10 FEBBRAIO - La giovane studentessa istriana nell’ottobre 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai par ... Lo riporta abruzzoweb.it